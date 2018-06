Tokio (SID) - Tränen in Tokio: Die Mission Titelverteidigung der deutschen U20-Fußballerinnen hat ein bitteres Ende genommen. Die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert verlor im WM-Finale das Gipfeltreffen mit den USA 0:1 (0:1) und verpasste den dritten Triumph nach 2004 und 2010. Stattdessen nahmen die US-Girls in der japanischen Hauptstadt als neuer Rekordweltmeister zum dritten Mal nach 2002 und 2008 die von FIFA-Präsident Joseph Blatter überreichte Trophäe in Empfang.

Als der Abpfiff den Thronsturz besiegelt hatte, sanken die deutschen Spielerinnen wie vom Blitz getroffen auf den Rasen des Nationalstadions und schluchzten. Trainerin Maren Meinert versuchte, tröstende Worte zu finden. "Wir werden noch ein paar Tage brauchen, bis wir wieder das Licht dieses Turniers sehen und nicht die Schatten des Finales", sagte die Weltmeisterin von 2003.

Sie hatte die U20 vor zwei Jahren mit Dzsenifer Marozsan und Torhüterin Laura Benkarth im Team zum kleinen Sommermärchen bei der Heim-WM geführt hatte. "Die Enttäuschung ist riesengroß", sagte Benkarth - obwohl sie zur besten Torfrau der WM gewählt wurde. Marozsan wurde als beste Spielerin ausgezeichnet. Ein kleiner Trost.

Ausgerechnet im Finale mussten die bis dato scheinbar unbezwingbaren Titelverteidigerinnen die erste Niederlage und das erste Gegentor im Turnier hinnehmen. Kealia Ohai (44.) brachte die USA in einer temporeichen Begegnung kurz vor dem Seitenwechsel in Führung. Die deutsche Mannschaft rannte anschließend bemüht, aber ohne Durchschlagskraft an.

"Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Man hat gesehen, dass wir 90 Minuten alles gegeben haben", sagte Meinert. Sie sei sehr enttäuscht, aber ihr Team habe "ein großartiges Turnier gespielt". Japan sicherte sich den dritten Platz mit einem 2:1 (1:0) gegen Nigeria.