London (SID) - Der frühere Fußball-Weltmeister England muss in seinem zweiten WM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen die Ukraine ohne Innenverteidiger John Terry auskommen. Wie der Verband FA am Sonntag mitteilte, zog sich der Kapitän des Champions-League-Siegers FC Chelsea beim 5:0-Sieg in Moldau eine Knöchelverletzung zu. Auch Terrys Vereinskollege Ashley Cole steht Teammanager Roy Hodgson aufgrund von Problemen am Knöchel weiterhin nicht zur Verfügung.