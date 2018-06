Kirkuk (AFP) Bei zahlreichen Anschlägen im Irak sind mindestens 32 Menschen getötet und knapp 90 weitere verletzt worden. Die meisten Opfer gab es bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt nördlich von Bagdad, bei dem elf Soldaten getötet und acht weitere verletzt wurden, wie Armee und Ärzte am Sonntag erklärten. Bewaffnete Angreifer nahmen den Armeeposten Balad 70 Kilometer nördlich von Bagdad demnach in der Nacht zum Sonntag unter Beschuss. Als weitere Soldaten dort eintrafen, sei eine an der Straße deponierte Bombe explodiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.