Etwas gelangweilt blättert das kleine Mädchen in einem Buch und zeigt wenig Interesse für ihren Vater, der sein Gebet an der Klagemauer verrichtet. Die «westliche Mauer» gilt als heiligste Stätte des Judentums in Jerusalem. Foto: Jim Hollander

