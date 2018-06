Berlin (dpa) - Schauspielerin Wolke Hegenbarth und Justin Bryan sind nach ihrer Trennung jetzt auch offiziell geschieden. Es sei gerade erst passiert, sagte die 32-Jährige der «Bild am Sonntag». Da Hegenbarths Ex-Ehemann in Kapstadt lebt, beschlossen die beiden ihre Scheidung per Skype. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, ihren nächsten Mann im Internet zu suchen, antwortet sie: Vielleicht werde sie sich unter falschem Namen bei einer Partnerbörse anmelden und schauen, wer ihr dort vorgeschlagen wird.

