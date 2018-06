Bamako (AFP) Die malische Armee hat 16 mutmaßliche Mitglieder einer islamistischen Sekte getötet. Die Soldaten eröffneten in der Nacht zum Sonntag in der zentralmalischen Stadt Diabali das Feuer auf ein Fahrzeug, das trotz Warnschüssen nicht stoppte, wie ein Vertreter des Sicherheitsministeriums in Bamako erklärte. Die Angaben wurden von einem Polizeibeamten bestätigt.

