Berlin (dpa) - Mit einer neuen Talkshow wagt sich Stefan Raab bei ProSieben an politische Themen: Am 11. November wird der erfindungsreiche Entertainer dem Publikum erstmals das neue Format «Absolute Mehrheit - Meinung muss sich wieder lohnen» präsentieren. Ein Sprecher des Münchner Privatsenders bestätigte einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel». Die Show wird sonntags nach dem Spielfilm auf den Sender gehen - also in Konkurrenz zu Günther Jauch in der ARD.

