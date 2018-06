Ramallah (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will bei der UN-Generalversammlung Ende September einen Antrag für die Aufnahme Palästinas als Nicht-Mitglied der Vereinten Nationen machen. Abbas kündigte am Samstag im Fernsehen an, er werde am 27. September nach New York reisen "für Beratungen mit unseren Freunden über das Projekt einer Resolution zur Forderung nach Aufnahme Palästinas". Es gebe "133 Länder, die uns anerkennen mit Ost-Jerusalem als unserer Hauptstadt", sagte der Palästinenserpräsident.

