Wien (AFP) Die österreichische Polizei hat 20 mutmaßliche Mitglieder eines internationalen Kinderpornorings festgenommen. Bei den Ermittlungen habe die US-Bundespolizei FBI geholfen, berichtete die Zeitung "Kurier" (Montagsausgabe). Die Festnahmen seien landesweit erfolgt. Dabei sei den Ermittlern in Graz auch Sprengstoff in die Hände gefallen. In Klagenfurt sei ein Verdächtiger festgenommen worden, der Kinder seiner Nachbarn missbraucht haben soll. Außerdem wurden demnach landesweit 1600 Datenträger mit zehntausenden Dateien kinderpornografischen Materials beschlagnahmt.

