Paris (dpa) - Mit massiven Steuererhöhungen will Frankreichs Präsident François Hollande das Haushaltsdefizit in den Griff bekommen. Die Mehreinnahmen in Höhe von 20 Milliarden Euro würden jeweils zur Hälfte zwischen privaten Haushalten und Unternehmen aufgeteilt, sagte Hollande im Fernsehen. Weitere zehn Milliarden Euro wolle der Staat einsparen. Hollande hält auch weiter an der geplanten Reichensteuer in Höhe von 75 Prozent fest. Diese solle jeder mit einem Einkommen von mehr als einer Million Euro zahlen.

