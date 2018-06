Berlin (dpa) - Sozialministerin Ursula von der Leyen hat das Rentenkonzept der SPD gelobt. Sie schlug eine parteiübergreifende Initiative gegen Altersarmut vor. Das SPD-Modell ähnelt ihrer Zuschussrente, mit der sie in der eigenen Partei auf Widerstand stößt. Die Ministerin will Minirenten von Geringverdienern, die lange in die Kasse eingezahlt und privat vorgesorgt haben, auf bis zu 850 Euro aufstocken.

