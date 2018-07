Berlin (dpa) - Die CDU sieht im neuen Rentenkonzept der SPD große Chancen für einen parteiübergreifenden Konsens. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) regte eine gemeinsame Initiative im Kampf gegen Altersarmut an.

Auch CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe machte deutlich, dass die Union hier einen Konsens mit den Sozialdemokraten anstrebe. Beim Koalitionspartner FDP sieht man diese Offerte mit großem Argwohn und wirft vor allem von der Leyen vor, «Steigbügelhalterin» für eine große Koalition zu sein.

Gröhe sagte der Tageszeitung «Die Welt» (Montag): «Wenn sich die SPD ohne Wenn und Aber zur notwendigen, schrittweisen Einführung der Rente mit 67 bekennt, sollte auch ein Konsens zur dauerhaften Vermeidung von Altersarmut möglich sein.» Und: «Gemeinsam wollen wir, dass jemand, der viele Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, eine Rente oberhalb der Grundsicherung erhält.»

SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte am Wochenende ein Rentenkonzept vorgelegt, das auch von der Parteilinken im Grundsatz akzeptiert wird. Deren Sprecherin Hilde Mattheis sagte der dpa, in mehreren Punkten sei Gabriel auf die Gewerkschaften zugegangen. Allerdings seien Änderungen bei den Plänen für die Betriebsrenten nötig.

Gabriel wie von der Leyen machten deutlich, dass sie einen parteiübergreifenden Konsens bei der künftigen Rentenpolitik anstreben. «Es ist gut, dass die SPD die Gerechtigkeitslücke mit ähnlichen Mitteln angehen will», sagte von der Leyen der «Welt am Sonntag» mit Blick auf die von ihr verfochtene Zuschussrente. Mit diesem Konzept war die stellvertretende CDU-Chefin in der Union allerdings auf heftigen Widerstand gestoßen.

Gabriel bot die Aufnahme «ergebnisoffener Gespräche» über die Rente an. Die Union will im Herbst die Weichen stellen, wie der Kampf gegen Altersarmut angegangenen werden soll. Vertreter der Union machten allerdings deutlich, dass sie das Thema Rente aus dem Wahlkampf im kommenden Jahr heraushalten wollten - das sicherlich auch mit Blick auf den kleineren Koalitionspartner FDP.

Die Liberalen reagierten gereizt auf die Konsens-Signale. Der nordrhein-westfälische FDP-Chef Christian Lindner sagte der dpa: «Die Bundesarbeitsministerin hat offenbar den Ehrgeiz, Steigbügelhalterin einer großen Koalition ohne (Kanzlerin) Angela Merkel zu sein.»

FDP-Chef Philipp Rösler sagte der «Welt», es sei bemerkenswert, «wie Ursula von der Leyen mit dem Vorstoß für ihr Rentenmodell auf Kosten der Beitragszahler ihre eigene Vorsorge für eine große Koalition vorantreibt». Rösler lehnte das SPD-Konzept ab. «Private Vorsorge bleibt - wie die SPD einst selbst mit der Riester-Rente erkannt hatte - das geeignete Mittel gegen Altersarmut.»

Gabriel erläuterte jetzt, die «Riester-Rente» könne das geplante niedrigere Rentenniveau nicht ausgleichen. «Die betriebliche Altersvorsorge ist dafür wesentlich besser geeignet.» An der Rente mit 67 wird in dem Konzept festgehalten. Allerdings will Gabriel flexible Übergänge. Die SPD-Sozialpolitikerin Elke Ferner, sagte der «Saarbrücker Zeitung» (Montag), es bleibe ihr Ziel, das Rentenniveau nicht wie gesetzlich vorgegeben bis 2030 auf 43 Prozent des alten Nettoeinkommens abzusenken.

Nach dem SPD-Konzept soll zudem, wer 40 Jahre Vollzeit arbeitet, eine Mindestrente von 850 Euro im Monat bekommen. Für Geringverdiener und Beschäftigte mit langer Arbeitslosigkeit, die aber mindestens 30 Jahre Beiträge gezahlt haben, soll die Grundsicherung im Alter durch Steuermittel entsprechend aufgestockt werden.

Von der Leyens Überlegungen sehen vor, kleine Renten langjähriger Beitragszahler, die auch privat vorgesorgt haben, auf bis zu 850 Euro aufzustocken - und zwar auch mit Beitragsgeldern aus der Rentenkasse. Vorschläge für eine steuerfinanzierte Grundrente lehnt sie ab. Bayerns Sozialministerin Christine Haderthauer (CSU) will die Anerkennung von Familien- und Erziehungsleistungen bei der Rente verbessern, wie sie der «Leipziger Volkszeitung» (Montag) sagte.

Die SPD-Pläne zielen auf einen massiven Ausbau der Betriebsrenten, um die Einbußen durch die Senkung des Rentenniveaus zu verringern. Ein neues Modell soll die bisherige «Riester-Rente» weitgehend ablösen. Die Rentenbeiträge sollen in kleinen Schritten angehoben werden, bis 2030 aber 22 Prozent nicht übersteigen.

Der SPD-Vorstand will am Montag erstmals das Konzept beraten und in zwei Wochen darüber abstimmen. Endgültig beschlossen werden soll es auf einem kleinen Parteitag im November.

Der CDU-Sozialpolitiker Karl Schiewerling begrüßte die von der SPD geplante Stärkung der Betriebsrenten. Er halte das Konzept aber nicht für durchgerechnet und «nicht zu Ende gedacht», sagte er der dpa.

Infos zur geplanten Zuschuss-Rente

Rentenversicherungsbericht 2011

Finanzstatistiken der Rentenversicherung

Bevölkerungsentwicklung seit 2005