München (dpa) - Trotz sinkender Zinserträge sieht die Münchener Rückversicherung Munich Re kaum Spielraum für Prämienerhöhungen.

Weil es auf den Rückversicherungsmärkten ausreichend Kapazität gebe, dürften die Preise bei den Vertragserneuerungen im Januar 2013 weitgehend stabil bleiben, erklärte die Munich Re am Sonntag bei einem Branchentreffen in Monte Carlo. Das gelte auch für die Versicherung von Naturkatastrophen.

Eine Ausnahme seien Sturmdeckungen in Europa, weil diese Risiken inzwischen höher eingeschätzt würden. Höhere Erstversicherungsprämien in den USA und bei Kfz-Versicherungen in Teilen Europas dürften auch den Rückversicherungen zugute kommen.

Aber Zinssätze teilweise unter der Inflationsrate drückten die Rentabilität bei lang laufenden Haftpflichtdeckungen und Vorsorgeprodukten. Preisanpassungen würden für die Branche zur entscheidenden Frage, sagte Munich-Re-Vorstand Torsten Jeworrek.

Halbjahreszahlen MunRe