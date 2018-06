Passau (AFP) In der Rentendebatte hat der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA), Klaus Barthel (SPD), Kritik an dem Rentenkonzept des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel geäußert. Das Konzept enthalte ebenso wie das Modell von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) "erhebliche Schwächen", sagte Barthel der "Passauer Neuen Presse" (Montagsausgabe). Der SPD-Politiker drängte daher auf Änderungen an den Rentenplänen seiner Partei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.