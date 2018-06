Berlin (AFP) FDP-Generalsekretär Patrick Döring hat die Union davor gewarnt, in der Rentenpolitik über die Köpfe der Liberalen hinweg gemeinsame Sache mit der SPD zu machen. Mit ihrem Eintreten für eine Zusatzrente missbrauche Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das Rententhema für "taktische Spielchen", um sich "in Richtung SPD" zu öffnen, sagte Döring am Montag im Deutschlandfunk. Dies halte er für "eigentlich schäbig". Die Ministerin verstoße damit gegen einen Grundsatz, an dem die FDP festhalten wolle: "Zunächst einigt man sich unter Koalitionspartnern über das, was man gemeinsam will, und dann geht man auf Oppositionsparteien zu."

