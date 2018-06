Den Haag (AFP) In den Niederlanden sind am Sonntag in einem Dorf an der deutschen Grenze drei Leichen entdeckt worden, darunter die eines Polizisten. Ein Team von rund 20 Ermittlern habe am Nachmittag in dem am Rhein gelegenen Dorf Kekerdom rund 14 Kilometer östlich von Nijmegen die Untersuchung aufgenommen, erklärte die Polizei. Nach Angaben der Zeitung "De Gelderlander" entdeckte ein Nachbar die Leichen der beiden Männer und einer Frau gegen Mittag. Die Polizei bestätigte, dass es einen Schusswechsel gegeben hatte, wollte aber keine weiteren Angaben zum Alter oder der Identität der Toten machen.

