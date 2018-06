Brüssel (AFP) Auch der für November angesetzte Sondergipfel zum mehrjährigen EU-Haushalt könnte EU-Diplomaten zufolge keinen Durchbruch im erbitterten Streit um das Billionen-Budget bringen. "Es dürfte nicht so leicht sein, einen Abschluss im November hinzubekommen", sagte ein EU-Diplomat am Montag in Brüssel. Als Begründung nannte er unter anderem Forderungen Großbritanniens und Frankreichs. Die EU-Kommission verlangt für die Jahre 2013 bis 2020 eine Erhöhung des Budgets um fünf Prozent auf knapp 1,1 Billionen Euro.

