Brüssel (AFP) Die Kosten für ein Studium unterscheiden sich in Europa von Land zu Land deutlich. Studierende in England zahlen europaweit mit bis zu 11.500 Euro pro Jahr die höchsten Gebühren, wie eine am Montag von der EU-Kommission in Brüssel vorgestellte Studie zeigt. Neun Länder erheben in der Regel für Studierende aus EU-Ländern gar keine Gebühren: Dänemark, Finnland, Griechenland, Malta, Norwegen, Österreich, Schottland, Schweden und Zypern.

