Berlin (AFP) Angesichts der Debatte um die Rechtmäßigkeit des Euro-Rettungsschirms ESM hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) vor einem Missbrauch des Bundesverfassungsgerichts durch Politiker gewarnt. Im Deutschlandradio Kultur bezog Thierse seine Kritik am Montag ausdrücklich auf den CSU-Politiker Peter Gauweiler, der die für Mittwoch erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum ESM per Eilantrag stoppen will.

