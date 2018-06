München (AFP) Ab dem 75. Lebensjahr steigt nach einer Studie die Unfallhäufigkeit im Straßenverkehr deutlich an. Ursache für Unfälle in dieser Altersgruppe sei häufig, "dass ältere Menschen in komplexen Situationen schneller den Überblick verlieren", erklärte der Geschäftsführer des Allianz Zentrums für Technik (AZT), Christoph Lauterwasser, am Montag in München. Nach einer vom AZT und dem Europäischen Verkehrssicherheitsrat erstellten Untersuchung bleibt die Unfallhäufigkeit bei Senioren ab 65 Jahren erst einmal stabil. Nach Erreichen des 75. Lebensjahrs steige sie dann "überproportial" an.

