Tallinn (AFP) Eine estnische Wochenzeitung hat nach der heftigen Kritik an einer Scherz-Anzeige mit Anspielungen auf den Holocaust eine Beleidigungsabsicht bestritten. Es habe sich um einen "antifaschistischen Witz" gehandelt, sagte Sulev Vedler, stellvertretender Chefredakteur des Magazins "Eesti Ekspress", am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Das Magazin hatte am Sonntag eine vermeintliche Werbeanzeige mit dem Bild von abgemagerten KZ-Häftlingen gedruckt.

