Washington (dpa) - Die USA wollen weitere Anteile am Versicherungskonzern AIG losschlagen. Das Finanzministerium startete am Sonntag in Washington nach eigenen Angaben den Verkauf von Aktien im Wert von 18 Milliarden Dollar.

Im August hatte der Staat seinen Anteil an der American International Group auf 53 Prozent reduziert. Damals nahm das federführende Finanzministerium insgesamt 5,75 Milliarden Dollar (4,65 Mrd Euro) ein.

AIG war einst Primus unter den Versicherern. Fehlspekulationen auf dem US-Häusermarkt brachten den Konzern jedoch an den Rand des Ruins. Der Staat sprang mit einem Rettungspaket über 182 Milliarden Dollar ein. Es war die teuerste Rettungsaktion während der Finanzkrise. AIG hat die Schulden mittlerweile großteils getilgt und macht wieder Gewinne. Zu Beginn hatten die USA einen Anteil von 92 Prozent an dem Versicherer gehalten.