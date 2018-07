Paris (AFP) Frankreichs Staatspräsident François Hollande hat den Chef des Luxuskonzerns LVMH, Bernard Arnault, gemahnt, die Folgen bei der Beantragung der belgischen Staatsbürgerschaft zu bedenken. "Er muss abwägen, was es bedeutet, eine andere Nationalität zu beantragen, weil wir stolz sind, Franzosen zu sein", sagte Hollande am Sonntagabend in einem Fernsehinterview. Der Sozialist sagte, es werde keine Ausnahmen bei der Einführung der 75-Prozent-Steuer auf Jahreseinkommen von über einer Millionen Euro geben.

