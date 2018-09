Claygate (AFP) Im Haus der in den französischen Alpen getöteten britischen Familie ist möglicherweise Sprengstoff gefunden worden. Das verlautete am Montag aus Kreisen der britischen Ermittler. Nach einer dreitägigen Durchsuchungsaktion des Hauses in Claygate südlich von London evakuierte die Polizei am Morgen die Nachbarschaft, Sprengstoffexperten und bewaffnete Polizisten trafen vor Ort ein.

