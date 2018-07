Paris (AFP) Der frühere IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn will drei Zeitschriften verklagen, weil diese Fotos von ihm mit seiner angeblichen neuen Freundin veröffentlicht haben. Strauss-Kahn werde "in den kommenden Tagen" Klagen gegen die Magazine "VSD", "Closer" und "Voici" wegen Verletzung seiner Privatsphäre einreichen, sagte seine Anwältin am Montag. Ihr Mandant sei Opfer einer "wahrhaftigen Menschenjagd", sagte die Anwältin. "Das ist unerträglich." Die Blätter hatten Fotos des 63-Jährigen mit seiner angeblichen Freundin beim Urlaub auf Korsika gedruckt.

