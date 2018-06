München (SID) - Verteidiger Diego Contento ist am Montag in das Lauftraining bei Fußball-Rekordmeister Bayern München zurückgekehrt. Der 22-Jährige hatte zuletzt mehrere Wochen wegen einer Stressreaktion im Fuß pausiert. Fortschritte machten auch Nationalstürmer Mario Gomez (Sprunggelenk) und David Alaba (Ermüdungsbruch im linken Fuß), die an der Säbener Straße mit dem Training auf einem Laufband begannen.