Brisbane (SID) - Der frühere Junioren-Nationalspieler Thomas Broich hat seinen Vertrag beim australischen Fußball-Meister Brisbane Roar vorzeitig um vier Jahre bis 2017 verlängert. Der 31-Jährige war 2011 nach Down Under gewechselt. Er gewann mit Brisbane in den beiden vergangenen Spielzeiten den Titel in der A-League. In der zurückliegenden Saison wählten die Spieler der australischen Eliteklasse den früheren Bundesliga-Profi von Borussia Mönchengladbach, des 1. FC Köln und vom 1. FC Nürnberg zum "Fußballer des Jahres".