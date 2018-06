Tokio (AFP) Der japanische Bankenminister Tadahiro Matsushita ist tot. "Ich bin von dieser tragischen Nachricht sehr getroffen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", sagte Japans Ministerpräsident Yoshihiko Noda am Montag nach Angaben der Nachrichtenagentur Jiji. Medien berichteten, der 73-jährige Minister habe vermutlich Selbstmord begangen. Dem Fernsehsender NHK zufolge wurde er leblos in seiner Wohnung aufgefunden, sein Tod sei kurze Zeit später im Krankenhaus bestätigt worden.

