Millingen (dpa) - Ihren toten Kripochef und zwei weitere Leichen haben niederländische Polizisten in einem Dorf nahe der deutschen Grenze gefunden. In der Wohnung, die dem 59 Jahre alten Leiter der regionalen Kriminalpolizei gehörte, wurde außerdem eine Cannabis-Plantage entdeckt.

Das bestätigte die Polizei der Provinz Gelderland im niederländischen Radio. Beunruhigte Nachbarn hatten die Polizei am Sonntag gerufen. Nach Aussagen von Nachbarn sollen die beiden anderen Toten die Ex-Freundin des Polizisten und deren Freund sein. Die Polizei wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Im Zusammenhang mit dem Leichenfund in dem Dorf Kekerdom wurde am Montag auch eine Wohnung im nahen Millingen aan de Rijn durchsucht. Die Spurensicherung am Tatort wurde fortgesetzt. Der Tod des Polizisten habe einen Schock bei der regionalen Polizei ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. «Viele kannten ihn und keiner hatte etwas von einer Haschplantage vermutet.»