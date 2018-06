London (dpa) - Der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore will sein rund 36 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für den schweizerisch-britischen Bergbaukonzern Xstrata nicht mehr erhöhen. Die am Freitag angehobene Offerte sei das letzte Wort, erklärte Glencore am Montag in einer Mitteilung.

Zugleich kam der Konzern Xstrata aber an anderer Stelle entgegen. So kündigte Glencore an, an einer ausgeglichenen Verteilung der Sitze im Verwaltungsrat festhalten zu wollen. Zudem soll Xstrata-Chef Mick Davis noch sechs Monate lang das Unternehmen führen, ehe Glencore-Chef Ivan Glasenberg an die Spitze rücken will.

Am Freitag hatte Glencore sein Angebot für Xstrata erhöht und bietet nun 3,05 eigene Aktien je Xstrata-Anteil. Bislang wollte der Rohstoffhändler nur 2,8 Aktien bezahlen. Im Gegenzug für das höhere Angebot forderte Glencore die komplette Macht über Xstrata. Aus der zuvor offiziell als «Zusammenschluss unter Gleichen» bezeichneten Transaktion wollte Glencore eine formale Übernahme machen. Damit handelte sich der Konzern beim Xstrata-Verwaltungsrat eine kalte Abfuhr ein.

