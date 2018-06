Moskau (AFP) Russland will einem Bericht zufolge bald sein größtes unerschlossenes Goldvorkommen versteigern. Wie die Zeitung "Wedomosti" am Montag berichtete, wird das Goldvorhaben in dem Feld Suchoi Log auf 2000 bis 3000 Tonnen geschätzt, außerdem werden Silberadern vermutet. Das macht das Vorkommen im östlichen Sibirien zu einer der größten unerschlossenen Edelmetallquellen der Welt. Für die Regierung in Moskau ist es eine "strategische" Quelle, weshalb ausländische Unternehmen von einer Auktion ausgeschlossen wären.

