Mogadischu (AFP) In Somalia ist das Parlament zur Wahl eines neuen Präsidenten zusammengetreten. Rings um das Gebäude der nationalen Polizeischule in Mogadischu, in dem die Parlamentssitzung stattfand, herrschten am Montag massive Sicherheitsvorkehrungen. Für das Amt bewarben sich insgesamt 25 Kandidaten, darunter der amtierende Staatschef Sharif Cheikh Ahmed, der 2009 vom Übergangsparlament zum Präsidenten des Landes bestimmt worden war.

