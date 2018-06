Berlin (dpa) - Die FDP hat die Union davor gewarnt, im Streit um die Rente die schwarz-gelbe Koalition in Gefahr zu bringen. Wechselnde Mehrheiten seien ausgeschlossen, das wisse jeder in der Koalition, sagte Generalsekretär Patrick Döring nach einer FDP-Präsidiumssitzung in Berlin.

Diese Haltung sei die Geschäftsgrundlage des Regierungsbündnisses. «Ich bin sicher, dass das auch in Rentenentscheidungen so gehandhabt wird.»

Döring vertrat die Ansicht, dass Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Alleingang auf neue Mehrheiten im Bundestag abziele, indem sie im Tauziehen um die Rente auf die SPD zugehe. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Unionsfraktionschef Volker Kauder hätten ebenso wie die Liberalen deutlich gemacht, dass sie die schwarz-gelbe Koalition nach der Bundestagswahl fortsetzen wollten. «Frau von der Leyen verfolgt ganz offensichtlich einen konfliktäreren Ansatz.»

Döring bekräftigte, die FDP lehne jede Umverteilung in der beitragsfinanzierten Rentenversicherung ab. «Denn das Mehr des einen ist das Weniger des anderen.» Die Liberalen setzten darauf, die private Vorsorge zu stärken, die Renteneintrittsgrenzen flexibler zu handhaben und die Hinzuverdienstgrenzen zu erhöhen. Den Gesprächen mit der Union sehe man mit Freude entgegen.

«Es bleibt dabei, in einer Koalition verabredet man gemeinsam, was man will, und setzt es dann durch. Und wenn die Sozialdemokraten zu gleichen Erkenntnissen kommen wie wir, dann können sie sich anschließen», sagte Döring. «In dem Moment, wo man eine Mehrheit hat für seine guten Ideen, braucht man auch keine überparteilichen Konsense anstreben.»

