Washington (dpa) - Im US-Lager Guantánamo Bay ist ein Gefangener tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Wie der «Miami Herald» unter Berufung auf einen US-Militärsprecher weiter berichtete, wird die Todesursache noch untersucht. Name und Herkunft des Mannes wurden nicht bekanntgegeben. Es ist der neunte Terrorverdächtige, der in dem Lager gestorben ist, seit es im Januar 2002 geöffnet wurde. Sechs der Männer begingen dem US-Militär zufolge Selbstmord, der Tod der beiden anderen hatte natürliche Ursachen. Der Gefangene bereits am Samstag während einer Routinekontrolle aufgefunden.

