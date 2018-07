Genf (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat dazu aufgerufen, für "Kriegsverbrechen" in Syrien verantwortliche Täter vor Gericht zu bringen und zu verurteilen. Wer - egal von welcher Seite - Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder andere Verletzungen des humanitären Völkerrechts begehe, müsse zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Ban am Montag bei der Eröffnung der 21. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf.

