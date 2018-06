San Francisco (AFP) Der weltgrößte Computerhersteller Hewlett-Packard baut 2000 Stellen mehr ab als bisher bekannt. Das kriselnde Unternehmen teilte am Montag mit, im Rahmen seiner Restrukturierung insgesamt 29.000 Arbeitsplätze zu streichen. Von einem Teil der Mitarbeiter trennt sich HP demnach mit einer Abfindung, außerdem sollen Angestellte verstärkt in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Der Umbau soll im Geschäftsjahr 2014 abgeschlossen sein und jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden Dollar (2,74 Milliarden Dollar) bringen.

