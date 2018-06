Ulm (SID) - Tommy Mason-Griffin vom Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm wird am Dienstag am rechten Knie operiert. Der Eingriff wird als erster Schritt zur Reparatur eines Knorpelschadens bei dem 22 Jahre alten Point Guard durchgeführt. In drei Wochen muss der Amerikaner erneut unters Messer.

Mason-Griffin fehlt dem Vizemeister voraussichtlich die gesamte Saison. Als Ersatzmann hatte Ulm Ende August Lance Jeter (USA) verpflichtet.