Frankfurt/Main (dpa) - Deutsche Aktien sind am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Der Dax büßte 0,19 Prozent auf 7199 Punkte ein. Für den MDax ging es um 0,42 Prozent auf 11 107 Punkte nach unten und der TecDax sank um 0,20 Prozent auf 801 Punkte.

Das Bundesverfassungsgericht wird seine Entscheidung zum ESM wie geplant am Mittwoch verkünden. Am Donnerstag steht dann die Zinssitzung der US-Notenbank im Fokus, von der sich Investoren eine abermalige Lockerung der Geldpolitik versprechen.

Angesichts der richtungsweisenden Entscheidungen in den nächsten Tagen dürften sich die Anleger am Dienstag mit Neuengagements zurückhalten, schrieb Investmentanalystin Antje Laschewski von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Kommentar.