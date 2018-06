Berlin (AFP) Fast zwei Drittel aller Auszubildenden in Deutschland wissen einer Umfrage zufolge nicht, ob sie von ihrem Betrieb nach Abschluss ihrer Ausbildung übernommen werden. Knapp jeder Zehnte habe zum Zeitpunkt der Befragung in diesem Jahr bereits eine Absage erhalten, schreibt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausbildungsreport 2012, dem eine repräsentative Umfrage zugrunde liegt. Gut ein Viertel der Azubis wusste demnach, dass er im Betrieb bleiben kann.

