Straßburg (AFP) Die EU-Staaten müssen künftig ihren Energieverbrauch jährlich um mindestens 1,5 Prozent senken. Dies schreibt eine Richtlinie vor, die das Europaparlament am Dienstag in Straßburg verabschiedete. Die neuen Vorschriften wurden vorab mit dem Ministerrat ausgehandelt, in dem die 27 EU-Staaten vertreten sind. Die Mitgliedsländer haben 18 Monate Zeit, um die so genannte Energieeffienz-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Die Vorschriften greifen somit erst im Jahr 2014.

