Paris (AFP) Die sozialistische Regierung in Frankreich hat am Dienstag Grundzüge ihrer umstrittenen Pläne zur Homo-Ehe und zur Adoption durch Homosexuelle vorgestellt. Die derzeitigen Regelungen über Hochzeiten, Kindschafts- und Verwandtschaftsverhältnisse würden in dem Gesetzentwurf auf Homosexuelle übertragen, sagte Justizministerin Christiane Taubira der Zeitung "La Croix". "Damit öffnen wir die Adoption für homosexuelle Paare und zwar in einem identischen Rahmen wie der, der derzeit in Kraft ist." Sie fügte hinzu: "Sie werden wie die anderen als Einzelperson oder Paar adoptieren können."

