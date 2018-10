Berlin (AFP) Die IG-Metall lehnt zentrale Punkte des SPD-Rentenkonzepts ab. Es wäre für die IG-Metall "nicht akzeptabel", wenn die SPD an der Rente mit 67 und an der Absenkung des Rentenniveaus auf 43 Prozent bis zum Jahr 2030 festhalten würde, sagte der für Rentenpolitik zuständige Vorstand Hans-Jürgen Urban dem Onlineportal der "Bild"-Zeitung am Dienstag. Allerdings werde das Konzept erst abschließend bewertet, wenn es im SPD-Vorstand zu Ende diskutiert worden sei, betonte Urban.

