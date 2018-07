Berlin (AFP) Der Militärische Abschirmdienst (MAD) mit Hauptsitz in Köln und bundesweit zwölf nachgeordneten Stellen ist der Inlandsgeheimdienst der Bundeswehr. Er ist neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und dem Bundesnachrichtendienst (BND) der dritte deutsche Nachrichtendienst auf Bundesebene. Der MAD geht zurück auf eine am 30. Januar 1956 gegründete Abteilung "Sicherheit der Streitkräfte". Aus dem später entstandenen "Amt für Sicherheit in der Bundeswehr" wurde 1984 das "Amt für den Militärischen Abschirmdienst".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.