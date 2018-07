Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat die vollständige Aufklärung über mutmaßliche geheime Gefängnisse des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Europa gefordert. In einer Resolution verwies das Straßburger Parlament am Dienstag auf neue Erkenntnisse, wonach die CIA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA vor allem in Rumänien, Polen und Litauen, aber auch in Großbritannien mutmaßliche Mitglieder des Terror-Netzwerks Al-Kaida an geheimen Orten inhaftiert hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.