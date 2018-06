Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Schönefeld bei Berlin eröffnet.

Als Symbol dafür durchschnitt sie zum Auftakt ihres Rundgangs über das neue Messegelände am künftigen Hauptstadtflughafen BER ein weißes Band. Merkel sagte, die ILA sei «eine der besten Adressen für Innovationen» der Luftfahrtbranche.

Als Beispiele nannte sie die Entwicklung leichter Werkstoffe und die Suche nach alternativen Kraftstoffen. Merkel erinnerte zugleich an «die schrecklichen Anschläge auf das World Trade Center und anderswo in Amerika» genau vor elf Jahren, am 11. September 2001. Bei dem Terrorangriff mit vier entführten Flugzeugen starben damals rund 3000 Menschen.

An der ILA beteiligen sich in diesem Jahr 1243 Aussteller aus 46 Ländern, so viele wie noch nie. 40 Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland. Die sechstägige Luftfahrtschau hat ein neues Gelände neben dem noch nicht eröffneten Flughafen Berlin Brandenburg.

