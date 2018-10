Straßburg (AFP) Bei einem Busunfall in Ostfrankreich sind am Dienstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Passagiere wurden lebensgefährlich verletzt, wie der zuständige Präfekt Alain Perret mitteilte. Der Reisebus aus Polen war kurz nach 08.00 Uhr nahe der elsässischen Stadt Mülhausen auf der Autobahn A36 mit etwa 40 Passagieren an Bord in einen Graben gestürzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.