Köln (SID) - In der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen kommt es zur Neuauflage des Finals von 2012 zwischen Titelverteidiger Bayern München und dem 1. FFC Frankfurt. Das ergab die Auslosung durch die ehemalige Bundestrainerin Tina Theune im Rahmen der Sitzung der DFB-Kommission Frauen-Bundesligen am Dienstag in Frankfurt/Main.

In zwei weiteren Bundesliga-Duellen stehen sich der dreimalige Pokalsieger Turbine Potsdam und die SGS Essen sowie Bayer Leverkusen und FCR Duisburg gegenüber. Ausgetragen werden die Begegnungen am 6. und 7. Oktober.