Malmö (SID) - Der deutsche Gruppengegner Schweden um Superstar Zlatan Ibrahimovic ist mit einem Sieg in die Qualifikation zur Fußball-WM 2014 in Brasilien gestartet. In Malmö trafen Rasmus Elm von ZSKA Moskau (37.) und der Hamburger Marcus Berg (90.+4) zum 2:0 (1:0)-Sieg der Tre Kronor gegen Kasachstan. Die Gäste hatte zum Quali-Auftakt bereits eine 1:2-Heimniederlage gegen Irland kassiert.

Das DFB-Team trifft am 16. Oktober in Berlin auf die Schweden, die in ihrem zweiten Match zuvor am 12. Oktober bei den Färöer antreten.