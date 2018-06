Köln (SID) - Die Handballerinnen von Titelverteidiger VfL Oldenburg müssen in der zweiten Runde des DHB-Pokals beim Zweitligisten SGH Rosengarten/Buchholz antreten. Pokalfinalist Bayer Leverkusen spielt bei der SG BBM Bietigheim, die ebenfalls in der zweiten Liga zu Hause ist. Im einzigen Erstliga-Duell der zweiten Pokalrunde empfangen die Bad Wildungen Vipers den amtierenden deutschen Meister Thüringer HC. Die Spiele werden am Wochenende 27./28. Oktober ausgetragen.