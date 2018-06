Berlin (dpa) - Mit ihren Plänen zur Euro-Rettung beißt die schwarz-gelbe Bundesregierung bei der Opposition weiter auf Granit: Die SPD warf Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble historisches Versagen in der Eurokrise vor. SPD-Finanzexperte Joachim Poß kritisierte während der Haushaltsdebatte des Bundestages, Merkel schiebe die Verantwortung für die Stabilisierung des Euro der Europäischen Zentralbank zu, weil sie für ihren Kurs keine Mehrheit in der Koalition habe. Außerdem habe Schäuble in seiner Aufgabe als Bundesfinanzminister versagt.

